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Организатор сети секс-притонов и восемь его подельников осуждены в Воронеже

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Советский райсуд Воронежа в пятницу вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора секс-притонов Алексея Климова и восьми его соучастников, сообщает областная прокуратура.

Все они признаны виновными по ч.1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с применением насилия и угрозой его применения), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Организатора преступного сообщества Климова приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в 800 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Остальные участники преступного сообщества приговорены к различным видам наказания, в том числе лишению свободы на срок от 2 до 7 лет.

Установлено, что в конце 2007 года Климов создал в Воронеже преступное сообщество, для участия в котором вовлек своих знакомых, в том числе бывших сотрудников органов внутренних дел.

В период с 2007 по 2015 год участники сообщества под руководством Климова организовывали занятия проституцией в специально оборудованных для этого жилых помещениях Воронежа, при выездах в бани, сауны, гостиницы и на автомобильных трассах. Они же содержали притоны для занятия проституцией и систематически предоставляли помещения для этого.

Установлено, что Климов легализовал деньги, полученные от незаконной деятельности, на сумму более 44 млн рублей.

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