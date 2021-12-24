Внедорожник наехал на санки с двухлетним мальчиком в Новосибирске

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Тяжелые травмы получил ребенок, сбитый автомобилем в Новосибирске, сообщает ГУ МВД России по региону.

"Ребенок доставлен в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в пятницу во дворе дома 32 по улице Выставочной в Ленинском районе города автомобиль Mitsubishi Pajero, двигаясь задним ходом вдоль дома, наехал на санки, в которых находился двухлетний мальчик.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Отмечается, что за рулем была женщина.