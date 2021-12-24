В Брянской области возбудили дело после отравления школьников

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после обращения за медицинской помощью учащихся школы в Брянской области, сообщает СКР в пятницу.

По данным следствия, накануне поступило сообщение об отравлении нескольких учащихся разных классов в Гордеевской средней образовательной школе (Гордеевский район).

Следователи вместе с санитарными врачами региона осмотрели место происшествия. Взяты необходимые образцы для проведения исследований и экспертиз, анализируются медицинские документы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).