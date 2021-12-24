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В столкновении автобуса с поездом пострадали семь человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В столкновении автобуса с грузовым поездом в Кулундинском районе пострадали семь человек, находившихся в автобусе, сообщила прокуратура Алтайского края. По факту ДТП проводится прокурорская проверка.

Там уточнили, что столкновение произошло на переезде у Кротовки. В автобусе, который ехал из Барнаула в Яровое, было 16 человек.

В краевом управлении МВД "Интерфаксу" сообщили о четырех пострадавших.

В Минздраве Алтайского края уточнили, что пятерых пострадавших доставлии для осмотра в Кулундинскую районную больницу, среди них было два ребенка. Госпитализировали троих, в том числе одного ребенка. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Еще двоих продолжают обследовать.

В региональном подразделении РЖД ранее сообщили, что водитель автобуса выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал, и что сигнализация на переезде была исправна.

Алтайский край Барнаул Кулундинский район МВД РЖД Кротовка

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