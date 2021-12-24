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В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в перечень жизненно важных лекарственных препаратов еще 22 наименования, сообщила пресс-служба правительства.

Теперь в списке 808 препаратов. Его пополнили в том числе препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод). Также в числе новых – препараты для лечения множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид), хронического гепатита B (булевиртид), туберкулёза лёгких (деламанид), внутрибольничных инфекций (полимиксин В) и ВИЧ-инфекции (биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир).

Кроме того, для пяти препаратов, ранее уже включенных в этот перечень, добавлены новые лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.

Цены на эти лекарства регулирует государство, льготники могут получать их бесплатно по рецепту.

Этим же распоряжением расширен перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и множественной миеломой.

Расходы на закупку этих лекарств финансируются из федерального бюджета, они выдаются пациентам бесплатно, подчеркивает пресс-служба правительства.

Правительство Михаил Мишустин

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