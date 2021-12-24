Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Полицейского заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей деньгами и рыбой

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сообщили в СК.

По версии следствия, он, зная что у подчиненного в декабре 2021 года истекает служебный контракт, предложил передать ему миллион рублей, чтобы этот контракт продлили. Половину суммы он получил наличными, остальное - рыбной продукцией, выяснило следствие. Полученным он распорядился ими по собственному усмотрению, не имея при этом намерения и фактической возможности выполнить обещанное.

Расследование взял на особый контроль руководитель областного главка СК генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

Начальник регионального УМВД назначил служебную проверку, подозреваемый офицер полиции отстранен от службы. Если его вина подтвердится, его уволят по отрицательным основаниям, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Астраханская область Астрахань МВД СКР

Новости

Что произошло за день: пятница, 24 декабря

Суд взыскал миллион с "Эха Москвы" и 100 тыс. руб. с Шендеровича в пользу Пригожина

Центр Гамалеи получил разрешение на первые партии "Спутника М" для подростков

РКН не исключил назначение новых оборотных штрафов Google и Meta

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Российские курорты в 2021 году примут на 15-20% больше туристов, чем до пандемии

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Газ подорожал в 1,5 раза на бирже в Петербурге после похолодания в РФ

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

Хинштейн не исключил блокировки Google в РФ в случае невыплаты штрафа в 7,2 млрд руб.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });