Полицейского заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей деньгами и рыбой

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сообщили в СК.

По версии следствия, он, зная что у подчиненного в декабре 2021 года истекает служебный контракт, предложил передать ему миллион рублей, чтобы этот контракт продлили. Половину суммы он получил наличными, остальное - рыбной продукцией, выяснило следствие. Полученным он распорядился ими по собственному усмотрению, не имея при этом намерения и фактической возможности выполнить обещанное.

Расследование взял на особый контроль руководитель областного главка СК генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

Начальник регионального УМВД назначил служебную проверку, подозреваемый офицер полиции отстранен от службы. Если его вина подтвердится, его уволят по отрицательным основаниям, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.