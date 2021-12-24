Тульского депутата задержали по делу о мошенничестве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Тульской городской думы, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности. При этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства, с помощью банковских карт, получал сам подозреваемый. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.