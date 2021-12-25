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Крепость Копорье в Ленобласти вновь откроется для туристов 25 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - День открытых дверей пройдет в субботу в Копорской крепости в Ленинградской области после завершения масштабных противоаварийных работ, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Гостей встретят реконструкторы в доспехах, раздастся символический выстрел из пушки, затем гости попадут в древнюю цитадель, чтобы услышать рассказ о старейшем фортификационном сооружении северо-запада России, важном пункте обороны Новгородской республики", - говорится в сообщении.

Завершится мероприятие масштабным "шоу огня".

Пресс-служба отмечает, что в процессе реставрационных работ над Северной, Южной башнями и верхней смотровой площадкой для защиты от осадков реставраторы разместили временную кровлю, установили деревянные строительные леса приворотного комплекса и вывесили крайний пролет моста.

Кроме того, они устроили деревянные конструкции для фиксации кирпичной кладки, положили деревянный настил на мосту и в самой крепости для прохода экскурсионных групп.

В прошлом году в связи с тем, что в Копорье обвалилась главная входная арка, посещение крепости было приостановлено.

В начале апреля СКР возбудил уголовное дело по факту обрушения козырька над входом в крепость Копорье.

Как отмечали в ведомстве, состояние объекта в 2015 году было неудовлетворительным, а в 2019 году - аварийным. Несмотря на это в крепости продолжались экскурсии. Таким образом, посетителям оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст.238 УК РФ).

В середине апреля в крепости начались противоаварийные работы.

Крепость Копорье расположена в Ломоносовском районе Ленинградской области в 12 км от побережья Финского залива, на краю Ижорской возвышенности. Первые деревянные укрепления были сооружены рыцарями Ливонского ордена в 1237 году во время набега на Новгородскую землю, в 1241 году ее разрушили войска Александра Невского, в 1279 году его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город. В XVI-XVII веках Копорье неоднократно переходило из рук в руки, было собственностью Российского царства, затем - шведской короны, окончательно перешло к России в ходе Северной войны.

Стены и башни крепости построены из местного известняка, высота башен Копорья - 20 м, толщина стен - 5 м. Строение XIII века перестраивалось в XVI веке, и от первоначального сооружения до наших дней сохранилась лишь часть каменной кладки.

Ленинградская область Копорье

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