Один из экипажей МКС останется на пару дней на месте приземления ради эксперимента

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Один из вернувшихся на землю космических экипажей планируют оставить на несколько дней на месте посадки для отработки высадки на другую планету, сообщил журналистам замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.

"Планируется такой вариант, что экипаж после возвращения на Землю проведет день-два возле спускаемого аппарата. То есть к нему спасатели не подойдут, будет доставлено некое оборудование, якобы они только что выполнили посадку на поверхность планеты", - сказал Котов.

Ранее Котов сообщал, что на встрече руководства ИМБП и NASA обсуждалось проведение на МКС эксперимента по симуляции полета на Марс.

Ранее глава лаборатории физиологии человека в экстремальных условиях ИМБП Александр Суворов сообщил в интервью "Интерфаксу", что на МКС планируется провести эксперимент по ограничению связи с Землей.

"Поскольку планируется, что космонавты будут находиться на станции, вращающейся вокруг Луны, то будет период, когда она будет с другой стороны спутника, и мы не сможем с ними связаться. Поэтому будут перерывы в связи, что фактически равноценно задержке. И к этому надо готовиться", - сказал Суворов в интервью "Интерфаксу".

Во время настоящих дальних межпланетных перелетов из-за большого расстояния между кораблем и Землей связь между ними будет осуществляться с большой задержкой. В частности, во время полета на Марс она будет составлять порядка 20 минут.

В настоящий момент эксперименты по моделированию космических полетов проводятся на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН в рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station).

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование. В данный момент на базе института проводят 240-суточный полет.