Новую подлодку "Генералиссимус Суворов" вывели из эллинга на "Севмаше"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" в субботу выведена из эллинга на предприятии "Севмаш" в Северодвинске для спуска на воду, сообщила "Российская газета".

"На выводе со стапеля новый ракетоносец встречали первые лица ВМФ и Северного флота, Объединенной судостроительной корпорации, куда входят северодвинские верфи "Севмаш" и "Звездочка", руководители и ведущие специалисты КБ-проектанта, представители местных органов власти", - говорится в публикации.

По данным "Российской газеты", главком ВМФ Николай Евменов поздравил корабелов с производственной победой, отметив, что корабли проекта "Борей-А" уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны. Командир экипажа капитан I ранта Виктор Артемов разбил о кормовой руль символическую бутылку шампанского.

"Эта церемония, повторяющаяся из года в год, всякий раз вызывает яркие эмоции создателей корабля и тех, кто оказывается на таком событии впервые. Осторожно, со скоростью три метра в минуту, специальная транспортная система перемещает огромный, 170 метров в длину, подводный крейсер в сторону плавдока "Сухона". С его помощью "Генералиссимус Суворов" и примет крещение в водах Белого моря", - пишет издание.

Как сообщал "Интерфакс", 21 декабря ВМФ России получил две новые атомные подводные лодки - проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег". Церемония приема субмарин в состав флота прошла с участием президента РФ Владимира Путина в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны.

Президент назвал вооружение подлодок "грозной ударной силой" и напомнил, что "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Путин тогда отметил, что в ближайшее время "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят состав Тихоокеанского флота.

Президент сообщил, что строительство серий подлодок 885М и 955А не заканчивается: "Севмаш" построит и передаст флоту еще пять "Бореев-А" и шесть "Ясеней-М".

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

К четвертому поколению относятся многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объеме загружены заказами Минобороны до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной атомной подлодке проектов "Борей-А" и "Ясень-М". "Запланировано строительство 14 АПЛ, "Бореев" и "Ясеней", - сказал тогда Криворучко.