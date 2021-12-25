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Калужскую пенсионерку задержали за поджог, который привел к гибели 2 человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Жительница Калужской области задержана по подозрению в поджоге дома в селе Износки, в результате которого погибли два человека.

Как сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР, по версии следствия, 61-летняя женщина после конфликта вышла на террасу и подожгла шланг, идущий от газового баллона в дом. На террасе четырехквартирного дома начался пожар, огонь распространился далее и уничтожил помещения дома.

От отравления угарным газом скончались 52-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Возбуждено дело по п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч.2 ст. 162 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Калужская область СКР

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