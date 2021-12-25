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Сотрудник таможни арестован в Петербурге по подозрению во взяточничестве

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Алексея Варфоломеева, подозреваемого в получении взятки, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении него избрана по 24 февраля 2022 года, говорится в сообщении.

Ранее о задержании Варфоломеева "Интерфаксу" рассказал информированный источник. Позже эту информацию подтвердили в региональном главке МВД.

По версии следствия, Варфоломеев, будучи начальником отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы СЗТУ, при посредничестве своего заместителя Вишневского получил от гендиректора ООО "Дельта-М" Иванова взятку в размере около 1,7 млн рублей за обеспечение победы организации в конкурсах на заключение госконтрактов с СЗТУ, а также обеспечение беспрепятственной приемки работ сотрудниками управления.

Дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Петербург СЗТУ Алексей Варфоломеев

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