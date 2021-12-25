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Около 20 машин столкнулись из-за непогоды на трассе во Владимирской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Массовое ДТП произошло на 240-м км автодороги М-7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области.

Как сообщает УМВД по регион, пострадали два человека, медицинская помощь им оказана на месте.

По предварительной информации, на федеральной трассе из-за плохих погодных условий столкнулись около 20 машин, движение оказалось перекрыто.

Отмечается, что в настоящее время затруднено движение в сторону Нижнего Новгорода, оно осуществляется по одной полосе.

Владимирская область

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