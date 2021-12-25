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Губернатор Кубани назвал напряженной ситуацию с подъемом уровня воды в реках

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Дожди, начавшиеся в Краснодарском крае накануне, спровоцировали подъем уровня воды в реках, непогода может продлиться до воскресенья, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Напряженная ситуация сейчас в Анапе, Новороссийске и Крымском районе. Главы муниципалитетов регулярно докладывают об обстановке на своих территориях. Там, где это необходимо, работает спецтехника, проводится очистка русел рек. На наиболее опасных участках уже выставили посты наблюдения", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о том, что в Новороссийске подтоплено несколько домовладений, а в селе Сукко города-курорта Анапа из-за подъема уровня реки подтопило мост и территорию отеля "Резиденция Утриш".

Как говорится в его сообщении, в станице Шапсугская Абинского района уровень воды в реке Адегой достиг критической отметки из-за дождей. На данный момент подтоплений нет. В городе Крымске включили сирены для предупреждения о возможном ЧС. В настоящее время уровень воды в реке снижается, отметили в оперштабе.

Ранее сообщалось о том, что вышедшие из берегов реки подтопили дома в черноморских городах Кубани.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о подъеме 25-26 декабря до опасных отметок уровня воды на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри.

Краснодарский край

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