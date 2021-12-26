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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Умер известный актер дубляжа Андрей Ярославцев

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Актер дубляжа Андрей Викторович Ярославцев скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на странице ВКонтакте.

"Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи. Сегодня, 26 декабря, на 65-ом году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев. Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа", - говорится в сообщении.

Ярославцев родился в Москве 6 августа 1957 года. После школы поступил в Театральное училище имени Щукина. За карьеру актера дубляжа озвучил около 240 фильмов. Его голосом говорит Альбус Дамблдор из "Гарри Поттере", Гимли из "Властелина колец" и Оптимус Прайм из "Трансформеров". Также он озвучивал персонажей популярных компьютерных игр ("Ведьмак", "Diablo" и др.) и героев мультфильмов ("Анастасия", "Черный Плащ", "Волшебное королевство Щелкунчика" и др.).

Хроника 05 января 2019 года – 26 декабря 2021 годаУмершие знаменитости
Андрей Ярославцев

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