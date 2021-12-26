Пять автомобилей столкнулись на трассе в Вологодской области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб в воскресенье в результате ДТП с участием пяти машин на трассе М-8 в Грязовецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Авария произошла около 14:15.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. После этого МАЗ совершил по очереди столкновение с двумя автомобилями ГАЗ, а затем - с автомобилем Volkswagen.

Водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия от полученных травм, уточнили в пресс-службе.

Обстоятельства аварии устанавливаются.