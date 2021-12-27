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Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, отметив их роль в служении обществу.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - днём спасателя. И прежде всего, хочу поблагодарить за нелегкую, напряжённую, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, который возложен на МЧС России", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Также российский лидер отметил важность усилий спасателей в борьбе с последствиями паводков, их работу при спасении от огня населенных пунктов во многих регионах России, а также решение важных задач по борьбе с эпидемией коронавируса.

"Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом, активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, Мозамбик, в Индию и ЮАР", - подчеркнул президент.

Также Путин отметил роль спасателей, отдавших жизни, исполняя свой профессиональный долг.

"Наши товарищи, которые исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почётных списках лучших бойцов МЧС. В их числе и мужественные, бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте "Листвяжная", и министр, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев", - сказал он.

Владимир Путин МЧС России

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