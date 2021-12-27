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Более 20 кораблей Каспийской флотилии прибыли в пункт постоянной дислокации

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики, стоящие на вооружении Каспийской флотилии, прибыли в новый порт Каспийска из Махачкалы, сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа.

"В рамках перебазирования основных сил Каспийской флотилии более 20 кораблей прибыли в порт города Каспийск. Порт был построен для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования флотилии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пункт постоянной дислокации также доставлены инженерно-технический состав бригад и корабельная техника, предназначенная для обслуживания судов и их подготовки к выходу в море инженерно-технический состав бригад и корабельная техника, предназначенная для обслуживания судов и их подготовки к выходу в море, также была доставлена в пункт постоянной дислокации.

В настоящее время проводится плановое обслуживание техники и вооружения, а также подготовка кораблей к выходу в море. В канун новогодних праздников, будет проведена тренировка по отработке боевой готовности, а также инспекция учебно-материальной технической базы.

Каспийск

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