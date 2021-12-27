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Морпехи ТОФ в Приморье отразили нападение условных диверсантов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне боевой подготовки Бамбурово в Приморском крае отработали задачи по совершению маршей под прикрытием штурмовой и армейской авиации, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Для защиты подразделений морпехов были задействованы штурмовики Су-25 "Грач" и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В ходе учения морские пехотинцы в составе рот совершали марш-броски на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А, попутно отрабатывая различные сценарии отражения нападений диверсионно-разведывательных групп. При попадании в засаду, организованную крупными силами условного противника, командир подразделения вызывал поддержку штурмовой авиации.

Также были отработаны вопросы сопровождения колон боевых машин ударными вертолетами Ка-52, которые вели разведку и обеспечивали прикрытие морской пехоты с неба.

Занятия проводились в рамках зимнего периода обучения. Всего на полигоне боевой подготовке задействовано более 500 военнослужащих.

ТОФ Приморский край

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