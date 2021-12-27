На Ямале завели уголовное дело из-за гибели людей при пожаре на вокзале

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пожар во втором неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, где погибли три человека, стал поводом к возбуждению уголовного дела, сообщает в понедельник следственное управление СКР по региону.

По факту гибели троих рабочих на станции Коротчаево СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), говорится в сообщении.

По данным ведомства, одним из погибших является 17-летний подросток. Следователям предстоит установить законность привлечения к строительным работам несовершеннолетнего жителя Оренбургской области.

Как сообщалось, пожар в неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала в Новом Уренгое произошел в ночь на 22 декабря. При тушении были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, они выполняли реконструкцию вокзала.

Огнем повреждено помещение комнаты отдыха на площади 25 кв. м.