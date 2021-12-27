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На Ямале завели уголовное дело из-за гибели людей при пожаре на вокзале

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пожар во втором неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, где погибли три человека, стал поводом к возбуждению уголовного дела, сообщает в понедельник следственное управление СКР по региону.

По факту гибели троих рабочих на станции Коротчаево СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), говорится в сообщении.

По данным ведомства, одним из погибших является 17-летний подросток. Следователям предстоит установить законность привлечения к строительным работам несовершеннолетнего жителя Оренбургской области.

Как сообщалось, пожар в неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала в Новом Уренгое произошел в ночь на 22 декабря. При тушении были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, они выполняли реконструкцию вокзала.

Огнем повреждено помещение комнаты отдыха на площади 25 кв. м.

ЯНАО СКР Новый Уренгой

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