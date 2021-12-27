Федор Бондарчук возглавил "НМГ Студию"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Режиссер и продюсер Федор Бондарчук возглавил "НМГ Студию" (входит в холдинг "Национальная медиа группа"), гендиректором компании назначен продюсер компании Art Pictures Vision Дмитрий Табарчук, сообщили в пресс-службе НМГ.

Отмечается, что в задачи обновленной "НМГ Студии", созданной холдингом в 2018 году для инвестирования в контентные проекты, входит усиление позиций НМГ в производстве всей линейки контента, включая продукты для ТВ, кино и видеосервисов. Студия продолжит работу в составе кластера НМГ РТВ, который возглавляет гендиректор "СТС Медиа", заместитель гендиректора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов, уточнили в холдинге.

Муругов также возглавит контентный комитет "НМГ Студии", в который войдут Бондарчук, креативный продюсер "НМГ студии" Жора Крыжовников (Андрей Першин), продюсеры компании "Водород" Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

Ранее Муругов сообщил "Ведомостям", что пост президента "НМГ Студия", который он ранее занимал, упразднен.

За три года существования "НМГ Студии" был создан контентно-продюсерский хаб, объединивший несколько активов НМГ, среди которых: Art Pictures Studio, Art Pictures Vision, студия "Водород", KeyStone Production, анимационная "Студия Метрафильмс". Также были созданы совместные предприятия Star Media Vision (со Star Media) и Mars Media Vision (с "Марс Медиа Энтертейнмент").

"Новый менеджмент студии сконцентрируется на увеличении собственных производственных мощностей для НМГ и других участников рынка. Состав хаба также может быть расширен для достижения задач "НМГ Студии": в 2021 году компания уже заключила договор приоритетного предложения (first look deal) со "Студией Видеопрокат", а также с продюсером, сценаристом и режиссером Ильей Куликовым", - заявили в холдинге.

Медиахолдинг НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области медиа. В числе ключевых активов холдинга - эфирные телеканалы (РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids), Мультимедийный информационный центр "Известия"; газеты "Спорт-Экспресс", "Деловой Петербург". Группа владеет пакетом акций "Первого канала". Управляет вещанием в РФ телеканалов Discovery, Eurosport, Warner Media, Viasat, а также Fox, National Geographic и UFC (в составе "Медиа-Телеком", совместного предприятия НМГ с ПАО Ростелеком). В 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис More.TV. В сентябре 2020 года холдинг стал оператором онлайн-сервиса Netflix в России.