Около тысячи военнослужащих ЗВО отразили массированный авиаудар в ходе учений

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Силы войсковой ПВО Западного военного округа провели учение по отражению массированного авиационного удара "противника" по стратегическим объектам, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Всего в тактическом учении, которое проходило в профессиональный праздник специалистов сухопутных войск ПВО, принимало участие около 1000 военнослужащих, было задействовано почти 200 единиц вооружения, военной и специальной техники", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что на вооружении сил ПВО ЗВО есть зенитные ракетные системы С-300В, "Тор-М2", а также переносные комплексы (ПЗРК) "Игла" с различными типами ракетного вооружения.

По данным штаба ЗВО, в ходе учения военнослужащие отработали оперативное выдвижение в район дислокации основных войск, отражение атаки разведывательно-диверсионных групп противника на колонну и на место развёртывания подразделений.

"Финальным этапом учения стало выполнение электронных пусков по авиации и баллистическим ракетам "противника" в условиях применения средств радиоэлектронного подавления, а также совершение противоогневых маневров с дальнейшей сменой огневых позиций", - сказали в пресс-службе.