Экс-депутат Чебоксарского горсобрания осужден на 9 лет за коррупцию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Чебоксар (Чувашия) вынес приговор бывшему депутату Чебоксарского городского собрания по делу о коррупционных преступлениях.

Прокуратура республики сообщает, что директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, являющийся депутатом, с 2013 по 2019 годы получал от предпринимателей взятки на 14,5 млн рублей на ремонт учебного заведения. При этом подрядчики фактически производили ремонтные работы существенно меньшего объема, но полностью получали предусмотренную контрактами оплату. Оставшуюся часть работы выполняли сотрудники и студенты техникума.

Кроме того, в 2018-2019 годах фигурант за счет средств техникума на сумму более 650 тыс. рублей приобретал путевки за рубеж и в санаторий на территории Чувашии, где отдыхал с супругой. Также депутат незаконно купил мобильный телефон для своей жены за счет средств учебного заведения.

По данным прокуратуры, часть незаконно полученных денег в размере 7,2 млн рублей была легализована экс-директором техникума в результате приобретения квартиры в Чебоксарах. Она была оформлена на близкую родственницу его супруги. Ранее на основании судебного решения жилое помещение по требованию прокуратуры было обращено в доход государства, отмечает ведомство.

В свою очередь СУ СКР по Чувашии сообщает, что приговором суда Петру Мишину назначено наказание в виде 9 лет исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 10 млн рублей и лишения права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления сроком на три года. Кроме того, суд взыскал с него в доход государства около 13,5 млн рублей.

Действия фигуранта квалифицированы судом по ряду статей УК РФ, среди которых по пять эпизодов служебного подлога и получения взятки в крупном размере, три эпизода растраты и легализация денежных средств, полученных преступным путем в крупном размере.

На сайте Чебоксарского городского собрания сообщается, что Мишин являлся депутатом шестого созыва, руководил чебоксарским техникумом строительства и городского хозяйства.