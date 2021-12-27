Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Один охотник застрелил другого в Астраханской области, приняв его за кабана

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Житель Астраханской области стал фигурантом дела об убийстве по неосторожности во время охоты, сообщает в понедельник управление СКР по региону.

"22 декабря компания собралась в лесном массиве в 6 км от села Вязовка. Они были участниками охоты на кабана. 46-летний мужчина, находясь на условном стрелковом номере, нарушил правила охоты, не убедился в безопасности своих действий и выстрелил в сторону одного из участников охоты, приняв его за дикое животное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что условия видимости были плохими. Дробь попала в спину 50-летнего охотника, мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Астраханская область

Новости

Киевское шоссе в Новой Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Матвиенко сочла возможным объявить амнистию для части иноагентов

Лавров заявил, что РФ не будет унижаться и просить США об отмене санкций

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности сразу после зимних каникул

Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности сразу после зимних каникул
Пандемия коронавируса

Глава СПЧ заявил о необходимости сделать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатными

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима

В России за сутки выявили 23,2 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 23,2 тыс. заболевших COVID-19

Суд отклонил иски жителей Пугачева к военным о компенсациях из-за взрывов

Суд отклонил иски жителей Пугачева к военным о компенсациях из-за взрывов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });