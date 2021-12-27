Один охотник застрелил другого в Астраханской области, приняв его за кабана

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Житель Астраханской области стал фигурантом дела об убийстве по неосторожности во время охоты, сообщает в понедельник управление СКР по региону.

"22 декабря компания собралась в лесном массиве в 6 км от села Вязовка. Они были участниками охоты на кабана. 46-летний мужчина, находясь на условном стрелковом номере, нарушил правила охоты, не убедился в безопасности своих действий и выстрелил в сторону одного из участников охоты, приняв его за дикое животное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что условия видимости были плохими. Дробь попала в спину 50-летнего охотника, мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).