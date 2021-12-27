Отрезавший на Новый год собутыльнику голову новосибирец осужден на 11 лет

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Советский суд Новосибирска приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за убийство знакомого, которому он также отрезал голову, сообщает суд.

Согласно материалам дела, что 31 декабря 2020 года мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым, между ними произошла ссора, переросшая в драку. Мужчина, ставший затем фигурантом дела, ударил оппонента кулаками по голове, сбил с ног и стал душить "твердым тупым предметом".

Кроме того, он не менее 10 раз ударил собутыльника ножом в область шеи и таким образом "произвел травматическую ампутацию (отчленение) головы" своего оппонента.