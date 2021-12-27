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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

90-летняя женщина провела почти девять часов в застрявшем лифте

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в связи с тем, что сотрудники управляющей компании почти девять часов не пытались помочь 90-летней женщине, которая застряла в лифте. Об этом сообщили в СК.

Дело расследуется в отношении управляющей компании "Север" по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "а" ч.2 ст. 238 УК ). Задержана диспетчер компании.

По версии следствия, авария с лифтом случилась несколько дней назад в многоквартирном доме в деревне Старая Всеволожского района. Лифт экстренно затормозил и застрял между этажами. В нем находилась 90-летняя женщина. Она несколько раз вызывала диспетчера, но "никаких мер по оказанию помощи и вызову ремонтной бригады предпринято не было", считает следствие.

Женщина находилась в лифте почти девять часов, что плохо сказалось на ее здоровье.

По сведениям регионального издания "47news", пенсионерку вызволили из лифта после того, как ее родственники обратились в полицию и ее начали искать. В поисках участвовали в том числе волонтеры "Лизы Алерт". Директор управляющей компании "Север" Александр Ивчук заявил этому же изданию, что сигнал об аварии лифта в компанию не поступал, с диспетчером никто не разговаривал, а как только в УК узнали о случившемся, пенсионерке помогли.

Ленинградская область Всеволожский район СКР Старая Север

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