ФАС признала металлотрейдеров виновными в картельном сговоре

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала металлотрейдеров виновными в заключении картельного соглашения, сообщила пресс-служба ведомства.

Служба провела проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов РФ на фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на строительные материалы.

"По результатам анализа полученной информации антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо" признаны нарушившими закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении ФАС.

Заключение картельного сговора предусматривает наложение на компании оборотных штрафов. Сумма штрафа будет высчитываться исходя из стоимости предмета торгов (в данном случае - от совокупной начальной цены торгов) и составит от 10% до 50% этого объема (при этом штраф не должен превышать 1/25 размера выручки организации), пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС. Совокупная начальная цена торгов по данному делу составляет 2,7 млрд рублей. В ближайшее время в отношении ответчиков будут возбуждены административные дела. Компаниям также выдано предписание о прекращении противоправных действий, отмечают в ведомстве.

"Решение ФАС и материалы по делу будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет", - отметили в пресс-службе ФАС.

Как сообщалось, в апреле этого года ФАС обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дела в отношении семи компаний-металлотрейдеров. Проверки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. Чуть позднее ведомство возбудило еще три дела – в отношении "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат, решение по которым ожидается в I квартале 2022 года.

На рост цен на металлопрокат активно жаловались российские застройщики и энергокомпании.