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Житель Пензы осужден на 17 лет за убийство девочки ради телефона и украшений

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии за убийство ребенка 13 лет назад, сообщает СУ СКР по региону.

Суд установил, что вечером 26 апреля 2008 года пьяный мужчина увидел проходившую мимо 12-летнюю девочку. Заметив у нее мобильный телефон и золотые украшения, злоумышленник решил их украсть. По данным СК, он завел девочку в недостроенное здание, где потребовал отдать ему телефон, цепочку с крестиком, серьги и кольцо.

Когда школьница отдала ему все ценности, мужчина несколько раз ударил ее камнем по голове и телу. Девочка умерла на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

Установить и задержать убийцу сразу не удалось. Преступление было раскрыто благодаря судебно-генетической экспертизе, так как на одежде девочки остались биологические следы, принадлежащие осужденному. Кроме того, на банке из-под спиртосодержащей жидкости, изъятой на месте происшествия, обнаружили его отпечаток.

Выяснилось, что убийца девочки в 2009 году был осужден за убийство двух человек и несколько эпизодов мошенничества, тогда его отправили отбывать 19 лет в колонии.

Приговором Пензенского облсуда за убийство школьницы, заведомо находившейся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление ему назначили 17 лет лишения свободы. По совокупности преступлений мужчина проведет в заключении 24,5 года.

Пенза

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