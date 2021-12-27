Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Челябинской области раскрыли убийство ребенка, совершенное 24 года назад

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинской области раскрыли убийство девятилетней девочки, пропавшей в 1997 году, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник.

В 1997 году прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения девочки в одном из населенных пунктов Брединского района.

В ходе расследования были получены сведения о причастности к исчезновению ребенка 59-летнего местного жителя, который отбывает наказание за ранее совершенное убийство.

Было установлено, что осенью 1997 года подозреваемый в своем доме в Брединском районе несколько раз ударил девочку деревянной скалкой по голове, отчего она скончалась на месте. Затем мужчина спрятал ее тело в лесу недалеко от дома.

Подозреваемый признался в совершении убийства, сообщив детали и ряд обстоятельств преступления, которые подтвердились в ходе дальнейшего расследования.

"В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончанию которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления", - говорится в пресс-релизе.

Челябинская область СКР

Новости

Путин помог семье мальчика - участника акции "Елка желаний" получить квартиру

Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, вышел на связь

При крушении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Под Ижевском разбился вертолет Ми-2

Семья физика Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене из-за его смерти

Киевское шоссе в Новой Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Матвиенко сочла возможным объявить амнистию для части иноагентов

Лавров заявил, что РФ не будет унижаться и просить США об отмене санкций

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });