В Челябинской области раскрыли убийство ребенка, совершенное 24 года назад

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинской области раскрыли убийство девятилетней девочки, пропавшей в 1997 году, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник.

В 1997 году прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения девочки в одном из населенных пунктов Брединского района.

В ходе расследования были получены сведения о причастности к исчезновению ребенка 59-летнего местного жителя, который отбывает наказание за ранее совершенное убийство.

Было установлено, что осенью 1997 года подозреваемый в своем доме в Брединском районе несколько раз ударил девочку деревянной скалкой по голове, отчего она скончалась на месте. Затем мужчина спрятал ее тело в лесу недалеко от дома.

Подозреваемый признался в совершении убийства, сообщив детали и ряд обстоятельств преступления, которые подтвердились в ходе дальнейшего расследования.

"В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончанию которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления", - говорится в пресс-релизе.