Эксперт назвал прохождение "Новых людей" в Думу одним из политических открытий года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Преодоление партией "Новые люди" проходного барьера в Государственную думу РФ по итогам сентябрьских выборов стало одним из событий, которые можно отнести к политическим открытиям 2021 года, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Это, безусловно, открытие, один из прямых ответов на запрос на обновление. Мы здесь должны понимать, что "Новые люди" - пока, в значительной степени, аванс, который в течение следующего года, следующих четырех лет этой партии надо будет отрабатывать, чтобы к следующей кампании по выборам в Государственную Думу иметь хорошие позиции", - сказал Костин в понедельник на круглом столе "2021. Политические итоги годы", представляя результаты исследования ФоРГО.

"Но сейчас, это безусловно, успех. Впервые за два созыва (увеличение количества парламентских партий)", - отмечает эксперт.

Костин отметил, что региональные филиалы ФоРГО провели экспертный опрос в федеральном и региональном экспертном сообществе. Результаты исследования показывают, что на первом месте событий года - пандемия. "Пандемия, конечно, имеет множество аспектов, но мы оценили ее влияние именно на политику, на политические процессы. Здесь можно вспомнить и предвыборные дискуссии, которые разворачивались вокруг пандемии и вакцинации", - сказал он.

Вторым "событием года", согласно исследованию, признаны выборы в Госдуму. "В любом случае, перезагрузка состоялась. "Единая Россия" подтвердила свой статус. Впервые за два созыва в парламенте появилась пятая партия. Расширилось партийное представительство", - отмечает эксперт.

На третьем месте среди событий года, согласно исследованию, признана перезагрузка Всероссийского общества "Знание", сказал Костин. "Мы исходили из того, что несмотря на то, что речь идет об образовательной инициативе, тем не менее, коммуникационная среда, которая создана обществом "Знание", будет сильно влиять на политические мотивации. Это уже происходило. На площадке общества выступали представители разных политических сил, и те, кто наиболее успешно выступили на выборах в Госдуму, успели наиболее активно поучаствовать в работе общества", - отметил эксперт.