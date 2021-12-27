На жителя Кубани завели уголовное дело за подрыв своей машины петардой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали подозреваемых в подрыве автомобиля ВАЗ-2106 в Кавказском районе Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в понедельник.

"Установлено, что, находясь в общественном месте, один из мужчин положил петарду в салон своего автомобиля, снятого с регистрационного учета. После чего поджег фитиль и с безопасного расстояния вместе со своим сообщником снял взрыв на видео", - говорится в сообщении.

После того, как видео с подрывом автомобиля было размещено в интернете, полицейские начали проверку и разыскали подозреваемых.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Они находятся под подпиской о невыезде.