Экс-чиновники Росреестра в Ленинградской области осуждены за миллионные взятки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга приговорил к срокам в колонии строгого режима бывшего руководителя филиала кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области Олега Михеева и его заместителя Сергея Храмова за получение взяток. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Как установили следствие и суд, Михеев, будучи директором филиала Росреестра по Ленинградской области, получил от предпринимательницы взятку в виде оплаты четырехдневной турпоездки в Милан для него и членов его семьи на общую сумму около 770 тыс. рублей. Заместитель Михеева Храмов попросил женщину оплатить ему, жене и дочери проезд и проживание в Латвии в течение пяти дней на общую сумму свыше 81 тыс. рублей.

Также фигуранты через посредника получили два земельных участка в Ленинградской области и квартиру на Рыбацком проспекте в Петербурге общей стоимостью более 10,5 млн рублей за внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о двух земельных участках в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области.

Кроме того, Храмов получил земельный участок площадью 15,39 га в Ленинградской области кадастровой стоимостью 878 тыс. рублей в качестве взятки от гендиректора ЗАО "Щеглово".

По совокупности с ранее вынесенным приговором Михееву назначено 13 лет колонии строгого режима и штраф свыше 50 млн рублей. Также суд запретил ему занимать должности на госслужбе в течение восьми лет.

Храмов в итоге проведет 10 лет в колонии строгого режима и выплатит штраф в 25,5 млн рублей. Суд запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.

Как уточняет пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, в рамках расследования у подсудимых были изъяты более 75 млн рублей. На их имущество и полученные в качестве взяток объекты недвижимости, оформленные на родственников, наложен арест.

Ранее Михеев и Храмов были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) за махинации с земельными участками. Михееву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом, а Храмову – 7,5 лет со штрафом.