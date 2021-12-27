В Ингушетии дорожный конфликт закончился стрельбой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Между жителями Ингушетии и Чечни на федеральной автодороге в Назрановском районе республики произошла потасовка, которая закончилась стрельбой, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительным данным, житель соседней республики при передвижении на федеральной трассе на микроавтобусе создавал помеху местному жителю, не уступая дорогу. Остановившись на обочине, мужчины начали разбираться, словесная перепалка между водителями переросла в драку с участием знакомых с обеих сторон", - сказал собеседник агентства.

По его данным, получив удар, житель Ингушетии в ответ открыл стрельбу по оппоненту из травматического пистолета. Благодаря оперативным действиям правоохранителей потасовка была пресечена, участники инцидента задержаны.