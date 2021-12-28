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Гражданин КНР осужден в Забайкалье на 3,5 года колонии за подкуп таможенников

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Забайкальский районный суд признал гражданина Китая виновным в подкупе сотрудников таможни ради фиктивных досмотров грузов, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

"Гражданин КНР в 2020 году вступил в сговор с государственными таможенными инспекторами МАПП "Забайкальск" Читинской таможни. (...) Скрывая истинный перечень товаров ради уклонения от уплаты таможенных платежей, иностранец через посредников передавал взятки сотрудникам таможни за фиктивные досмотры грузов, поступавших из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Общая сумма взяток составила 120 тыс. рублей.

Гражданин КНР признан судом виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. рублей.

Сотрудники Читинской таможни признаны мировым судом виновными по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). С учетом признания вины и активного содействия следствию им назначены судебные штрафы.

Забайкалье Китай

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