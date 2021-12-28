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Структура Фонда развития территорий будет сформирована к 1 марта

Он образуется в результате объединения Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фонд развития территорий будет заниматься проектами на площадках занятых долгостроями и расселяемым аварийным жильем, структура фонда будет создана к 1 марта 2022 года, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он объяснил, что сейчас в результате решения проблем обманутых дольщиков высвобождаются площадки, занятые долгостроями, также высвобождаются площадки после расселения аварийного жилья. Создаваемый фонд займется развитием этих площадок.

Госдума приняла в третьем чтении федеральный закон о создании единого института развития территорий. Законом предусмотрено объединение Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав участников долевого строительства. Новая структура объединит их функции и будет осуществлять комплексное развитие территории, выполнять функции застройщика и технического заказчика одновременно.

"Объединение Фондов назрело давно. К тому же к 2024 году на 95% будут решены проблемы обманутых дольщиков, а в целом проблема предстоит решить в 2024 году. Специалисты Фонда дольщиков обладают высоким компетенциями для реализации градостроительных проектов", - сказал вице-премьер.

Фонд развития территорий Марат Хуснуллин Фонд ЖКХ правительство Фонд дольщиков

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