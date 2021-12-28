Школы Уфы массово эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Волна эвакуаций прошла во вторник утром в общеобразовательных учреждениях Уфы из-за сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Из ряда школ эвакуировали детей и сотрудников. Причина - сообщение с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверки в школах завершены. Были ли обнаружены опасные предметы, он не уточнил.

В пресс-службе администрации Уфы "Интерфаксу" сообщили, что проверки были проведены "практически во всех школах" города.