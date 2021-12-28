Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Школы Уфы массово эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Волна эвакуаций прошла во вторник утром в общеобразовательных учреждениях Уфы из-за сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Из ряда школ эвакуировали детей и сотрудников. Причина - сообщение с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверки в школах завершены. Были ли обнаружены опасные предметы, он не уточнил.

В пресс-службе администрации Уфы "Интерфаксу" сообщили, что проверки были проведены "практически во всех школах" города.

Уфа

Новости
Итоги года: 2021

Розница оптом - консолидация в ритейле становится явной

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировано почти 22 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировано почти 22 тыс. новых случаев COVID-19

"Мемориалу" вменили создание лживого образа СССР

"Мемориалу" вменили создание лживого образа СССР

Задержан таксист, подозреваемый в нападении на главу муниципалитета в Петербурге

Итоги года: 2021

Русский лес все дороже и ближе к инвесторам

Русский лес все дороже и ближе к инвесторам

Косачев исключил планы военной операции на Украине

Возбуждено дело по факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии

Возбуждено дело по факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Источник сообщил о задержании депутата гордумы Томска Фадеевой

Что случилось этой ночью: вторник, 28 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });