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Новосибирец получил 16 лет за убийство покупателя радиодеталей в День радио

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя за убийство покупателя радиодеталей, сообщает прокуратура региона.

Он признан виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что 7 мая 2018 года осужденный приехал на Ленинский рынок Новосибирска с пистолетом, который он купил до 2001 года, и сел в автомобиль потерпевшего, стоявший на парковке у рынка.

СУ СКР по региону, со своей стороны, сообщает, что осужденный ранее был знаком с потерпевшим, которому он продавал радиодетали, а также уточняет, что у фигуранта был пистолет ТТ.

Согласно выводам суда, осужденный потребовал от своего контрагента деньги, а получив отказ, выстрелил ему в голову и похитил деньги и имущество (два мобильных телефона, 40 тыс. рублей наличными и конденсаторы) на общую сумму более 420 тыс. рублей.

11 мая 2018 осужденный был задержан сотрудниками МВД Республики Башкортостан на выезде из республики.

В суде он заявил о непричастности к убийству.

Суд также удовлетворил исковые требования о возмещении морального вреда в пользу жены и детей потерпевшего в размере 2 млн рублей, а также возместить материальный ущерб на сумму свыше 50 тыс. рублей.

Новосибирск

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