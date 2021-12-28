IT-проекты получат гранты более чем на 6 млрд рублей по итогам конкурсов 2021 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские компании, участвовавшие в грантовых конкурсах в 2021 году, получат более 6 млрд рублей на разработку и внедрение российских IT-решений, сообщила пресс-служба Минцифры.

Операторами меры поддержки выступили Российский фонд развития информационных технологий, Фонд "Сколково" и Фонд содействия инновациям.

Российский фонд развития информационных технологий отобрал 62 проекта - это больше, чем за два предыдущих года. Общая сумма грантовой поддержки составила 4,5 млрд рублей. Всего на конкурс поступило 226 заявок - вдвое больше, чем в прошлом году, на сумму более 36 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Среди победителей - проекты по разработке системы помощи в принятии решений для врачей-рентгенологов при планировании операций по эндопротезированию (ООО "РТК Радиология"), нейросетевой системы семантического анализа и синтеза контента в социальных сетях и мессенджерах (ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем", мобильной версии программы для управления мерчендайзингом в розничной торговле (ООО "Базальт СПО").

Фонд "Сколково" отобрал 12 проектов на сумму 680 млн рублей. Среди победителей проекты по пилотному внедрению: системы мониторинга состояния объектов инфраструктуры и водоснабжения города (ГПКО "Калугаоблводоканал"), единой платформы для создания цифровых двойников проектирования и производства транспорта (ООО "Научно-исследовательский центр СТМ").

Фонд содействия инновациям поддержал проекты на сумму 1,2 млрд рублей.