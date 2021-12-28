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Таможня опровергла сообщения о заторе из фур на российско-китайской границе

Таможня опровергла сообщения о заторе из фур на российско-китайской границе
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления заявили, что сообщения о скопившихся на российско-китайской границе скопилось большегрузах и о закрытии нескольких пунктов пропуска недостоверны.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что 3 декабря были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска, а на границе скопилось более тысячи фур. В частности "Известия" писали со ссылкой на грузоперевозчиков, что пропускная способность оставшегося пункта — одна-две машины в день.

В таможне заверили, что очереди перед пунктами пропуска сопоставимы с их ежедневной пропускной способностью. При этом там отметили, что в преддверии новогодних праздников наблюдается общее увеличение грузопотока, а китайские власти предпринимают особые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Тем не менее отмечается, что прибывшие к границе автомобили в течение нескольких часов смогут ее пересечь.

Что на пунктах пропуска

В регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления работают четыре автомобильных пункта пропуска на границе с Китаем. Все они расположены в Приморском крае.

По данным на утро 28 декабря, на территории, прилегающей к пункту пропуска Пограничный - Суйфэньхэ, ожидали проезда в КНР 52 большегруза. Учитывая пропускную способность пункта пропуска - 100 автомобилей в обе стороны. Как заверили в таможне, все они в этот же день уедут в Китай.

В понедельник, 27 декабря, через этот пункт пропуска проследовало 122 грузовика: 61 - в Китай и 61 - из Китая. Автомобили оформляются в режиме живой очереди, электронной очереди, действующей на легальных основаниях, на въезд в пункт пропуска нет.

За последние две недели, с 14 по 27 декабря, через пункт пропуска Пограничный проследовало почти 4,3 тысячи автомобилей, что на тысячу больше, чем в первой половине декабря, когда границу пересекли около 3,3 тыс. фур.

Через автомобильные пункты пропуска в Приморье из Китая в основном ввозили хозяйственные товары, продукты, овощи и фрукты, технологическое оборудование, игрушки, обувь. Из России в Китай поставляются соевые бобы, кедровые орехи, пиломатериалы, мороженная рыбопродукция и живые крабы.

Пропускная способность работающих автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе в Приморье составляет 282 транспортных средства в сутки в обоих направлениях, в том числе Краскино - 48, Пограничный - 100, Полтавка - 110, Турий Рог - 24.

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