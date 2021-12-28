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Иеговист из ХМАО оштрафован на 500 тысяч рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Урайский городской суд оштрафовал 39-летнего местного жителя на полмиллиона рублей за организацию деятельности группы, входящей в состав запрещенной в России религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", сообщили в управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Следствие и суд установили, что подсудимый в 2017 году организовал в Урае деятельность этой религиозной организации. Другие предполагаемые организаторы группы объявлены в розыск, отметили в СК.

До февраля 2019 года подсудимый был активным участником группы, пропагандировал учение "Свидетелей Иеговы" и отрицательно оценивал тех, кто не является его последователями, побуждал граждан рвать связи с семьями, вовлекал их в деятельность организации, распространял запрещенную литературу, собирал деньги на свою организацию, говорится в пресс-релизе.

По оценке следствия, за эти годы он собрал больше 100 тысяч рублей пожертвований и израсходовал их на нужды запрещенной организации.

Минюст включил "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" в перечень ликвидируемых по суду организаций на основании ч. 6 ст. 9 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

ХМАО Урайск СКР Свидетели Иеговы

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