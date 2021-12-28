Неудачливый грабитель банков в Удмуртии получил 3,5 года колонии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Воткинский районный суд Удмуртии признал 43-летнего жителя Ижевска, который пытался взорвать банкомат, ограбить банк и микрофинансовую организацию, виновным в краже и разбое, сообщает пресс-служба судейского сообщества во вторник.

Уточняется, что одной из ночей июня мужчина, используя газовый баллон и шланг, попытался взорвать банкомат в городе Воткинске. Однако его действия вызвали задымление, и он вынужден был бежать.

Вскоре он зашел в офис банка в Воткинске с муляжом взрывного устройства и передал его сотруднице вместе с запиской, в которой содержались требования о передаче денег. Однако кассир нажала тревожную кнопку, и ему снова пришлось спасаться бегством.

В июле он зашел в офис микрофинансовой организации и стал угрожать сотруднице ножом, требуя денег. Девушка передала ему 4 тыс. рублей и два муляжа пачек банкнот, после чего он скрылся с места преступления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере с незаконным проникновением) и части 2 и 3 статьи 162 УК РФ (разбой с угрозой насилия с применением предметов, используемых в качестве оружия).

"Суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием (...) в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом был учтен ряд смягчающих обстоятельств – дети, состояние здоровья его и родственников, возмещение вреда, положительные характеристики с места жительства и работы, совершение преступлений из-за тяжелых жизненных обстоятельств.