Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РЖД выплатят 750 тыс. рублей семье курганского школьника, сбитого поездом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Курганской области взыскал с ОАО "Российские железные дороги" компенсацию семье погибшего под поездом ребенка. Об этом сообщает в среду пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2021 года на станции Малиновка Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мальчика, который возвращался из школы домой.

В связи с произошедшим прокурор направил в Кетовский районный суд Курганской области исковое заявление о взыскании с ОАО "РЖД" компенсации в пользу матери, сестер и брата погибшего школьника. После вмешательства прокурора с предприятия транспорта была взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тыс. рублей, отмечается в сообщении.

РЖД Курганская область

Новости

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19

Суд закрыл дело подельника экс-сотрудника ФСБ Черкалина за сроком давности

Суд закрыл дело подельника экс-сотрудника ФСБ Черкалина за сроком давности

Прокурор заявил, что правозащитный центр "Мемориал" ведет финдеятельность непрозрачно

Путин внес в Думу законопроект об упрощении получения гражданства для определенных лиц

Зорькин допустил возвращение в РФ смертной казни

Зорькин допустил возвращение в РФ смертной казни

Минпромторг ждет введения QR-кодов в ритейле без "очередей на морозе"

Минпромторг ждет введения QR-кодов в ритейле без "очередей на морозе"

Рубль в среду утром незначительно изменился к доллару и евро

Рубль в среду утром незначительно изменился к доллару и евро

Новак назвал комфортной цену на нефть в $65-80 за баррель в 2022 году

Итоги года: 2021

Литье металлов под давлением общества

Что произошло за день: вторник, 28 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });