РЖД выплатят 750 тыс. рублей семье курганского школьника, сбитого поездом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Курганской области взыскал с ОАО "Российские железные дороги" компенсацию семье погибшего под поездом ребенка. Об этом сообщает в среду пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2021 года на станции Малиновка Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мальчика, который возвращался из школы домой.

В связи с произошедшим прокурор направил в Кетовский районный суд Курганской области исковое заявление о взыскании с ОАО "РЖД" компенсации в пользу матери, сестер и брата погибшего школьника. После вмешательства прокурора с предприятия транспорта была взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тыс. рублей, отмечается в сообщении.