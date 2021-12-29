Группа туристов запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись к группе туристов из Московской области, нуждающихся в помощи в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС России по КБР.

"Сегодня в 9:40 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS координатов", - говорится в пресс-релизе.

По данным спасателей, перед выходом на маршрут группа зарегистрировалась в МЧС России.