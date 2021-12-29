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Новосибирец получил 15 лет за пытки утюгом и убийство своего деда

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима 45-летнего Михаила Немыкина по делу о жестоком убийстве, сообщает прокуратура региона.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в беспомощном состоянии, с особой жестокостью), говорится в сообщении.

Суд установил, что с 26 по 28 февраля 2021 года Немыкин находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома по улице Бетонной в Новосибирске, там он поссорился со своим 91-летним дедушкой.

"Подсудимый руками и ногами нанес 13 ударов потерпевшему по голове, шее, туловищу и верхним конечностям. Затем он не менее 10 раз приложил раскаленный утюг к голове, шее, туловищу и конечностям находившегося в сознании потерпевшего", - говорится в сообщении.

В результате комбинированной травмы, осложнившейся развитием травматического шока, потерпевший скончался.

Подсудимый вину признал частично, однако настаивал, что якобы его дед был инициатором ссоры и ударил его тростью. В ответ мужчина несколько раз ударил потерпевшего в грудь кулаком, тот упал и перестал подавать признаки жизни.

Впоследствии, со слов осужденного, он решил инсценировать ограбление, чтобы отвести от себя подозрение, поэтому несколько раз приложил раскаленный утюг к телу потерпевшего.

Новосибирск

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