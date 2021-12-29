В Чувашии запретили детям до 14 лет посещать ТЦ без родителей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чувашии Олег Николаев подписал изменения в указ о мерах, введенных из-за распространения коронавируса.

На сайте главы республики сообщается в среду, что с 29 декабря по 16 января вводится запрет на нахождение детей до 14 лет без сопровождения одного из родителей или другого законного представителя в магазинах площадью свыше 1 тыс. кв.м. и торгово-развлекательных центрах.

Кроме того, согласно документу, в конце января в гипермаркеты с площадью торгового зала более 1 тыс. кв. м со смешанным ассортиментом смогут попасть только посетители с QR-кодом, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о перенесенном коронавирусе.

"Под такие требования подпадают 42 магазина в республике, включая 35 в городе Чебоксары. Ограничения в отношении гипермаркетов вводятся с 20 января 2022 года с тем, чтобы люди могли вакцинироваться, получить QR-код", - говорится в сообщении.

Также в указе уточняется, что работа парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев возможна при нахождении в помещении не более одного человека, включая работников, из расчета на 4 кв. м.