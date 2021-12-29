Землю по программе "Дальневосточный гектар" получили 1,5 тыс. человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Земельные участки по программе "дальневосточный гектар" в собственность получили более 1,5 тыс. человек, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Сегодня "Дальневосточный гектар" получили 98,7 тыс. человек. Совсем приближаемся к цифре 100 тысяч. Полторы тысячи уже прошли необходимый период освоения и получили гектар в собственность - 1554 человека, насколько я помню", - сказал Трутнев в среду в интервью телеканалу "Россия 24" ).

Он добавил, что программа будет совершенствоваться.

"Будем продолжать работу над этой программой. Уверен в том, что ее еще можно улучшать. В то же время говорю, она приносит десяткам тысяч людей возможность улучшить свою жизнь - значит, это здорово", - сказал полпред.