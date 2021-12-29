Следователи проверят гибель 11-летнего школьника из Дубны

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Дубне проводится доследственная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика, который 27 декабря утром отправился в школу, пропал и был найден замерзшим, сообщили в управлении СК по Московской области.

Предварительно установлено, что ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и проследовал в район Левого берега Дубны. В школу он не пришел, дома его также не дождались. Тело нашли у реки Южная Канава. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, эксперт предварительно предположил, что ребенок умер от переохлаждения.

Следователи изучат записи камер наблюдения, на которые попал школьник, уже опросили родителей и свидетелей, проверят жилищно-бытовые условия семьи.

Директор специализированной школы, где учился погибший, сказала "Известиям", что мальчик не появился в школе до конца первого урока, после этого о его исчезновении сообщили родителям и в полицию. В школу приезжал отчим мальчика. По ее версии, ребенок у дома сел не в ту маршрутку, поскольку его не сопровождали. "Пятый канал" со ссылкой на соцсети сообщил, что мальчик был с отставанием в развитии.

Участвовавшая в поисках мальчика волонтер поисково-спасательного отряда "Дубна" Оксана Курчицкая рассказала РЕН ТВ, что, по словам очевидцев, мальчик вышел не на том берегу реки, думаю, что выходит в нужном месте, а затем пешком шел через мост.

Мать мальчика подала в полицию заявления о том, что он пропал только в 17:20, заявила РБК уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, после этого к поискам подключили волонтеров "Лизы Алерт". Тело нашли вечером 28 декабря.