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Два человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в Крыму

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Стрельба из травматического оружия произошла в среду в районе крымского города Судак, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В селе Морское двое мужчин в ходе конфликта применили травматическое оружие против своих оппонентов. В результате пострадали два человека, они госпитализированы, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 (хулиганство с применением оружия). Подозреваемые установлены, их ищут.

По предварительной информации источника "Интерфакса", конфликт произошел из-за девушки.

Крым МВД

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