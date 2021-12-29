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Татарстанец получил 20 лет за убийство женщины-ветерана

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Татарстане вынес приговор 31-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в среду.

Мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что вечером 17 сентября 2020 года в поселке Аксубаево осужденный проник в дом к 89-летней потерпевшей. Отмечается, что она была ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда.

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