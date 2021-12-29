Росалкогольрегулирование опровергло информацию о сбое в работе ЕГАИС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование опровергло сообщения ряда изданий о том, что в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная система учета алкоголя) произошел масштабный сбой, который привел к задержкам в доставке продукции.

"Даже с учетом сезонной нагрузки никаких задержек по фиксации продукции в ЕГАИС не было и нет, система работает в обычном режиме", - заявил "Интерфаксу" представитель Росалкогольрегулирования.

При этом на сайте ЕГАИС в настоящее время отображается надпись: "Информационный ресурс EGAIS.RU находится на реконструкции".